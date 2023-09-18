Как визуально расширить пространство малой кухни: совет дизайнеров

Владельцы небольших кухонь часто сталкиваются с проблемой ограниченного пространства для приготовления пищи. Однако иногда они усложняют себе жизнь, размещая лишние предметы на кухне.

Об этом пишет радиотрек.

В небольшой кухне рекомендуется убрать стол, ведь этот предмет занимает больше всего места. Это позволит сделать пространство больше.

Читайте также: Как самостоятельно уложить ламинат дома: советы по ремонту

Может быть, у вас возникает вопрос: где же тогда обедать? Эксперты считают, что следует создать небольшую зону для приема пищи в гостиной. Относительно приготовления пищи для этого будет достаточно наличия столешницы.

Если вы все же не можете обойтись без стола, лучше выбрать компактный стол или раздвижной вариант. Также можно рассмотреть установку настенного раскладного стола, который сэкономит пространство.

Напомним, мы уже писали, какие вещи делают интерьер не модным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!