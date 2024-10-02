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Война в Украине

Как военнообязанному продлить отсрочку от мобилизации и как часто это нужно делать

Цихоцкая Мария

Как военнообязанному продлить отсрочку от мобилизации и как часто это нужно делать
Хотя максимальный срок отсрочки составляет 90 дней, есть определенные особенности.

На всей территории Украины временные освобождения от призыва на военную службу действуют не более 90 дней. Однако все такие документы остаются действительными до 9 ноября, после чего их необходимо будет обновить.

Об этом " Общественному " сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Процедура продления отсрочки от призыва

Истомин объяснил, что хотя максимальный срок отсрочки составляет 90 дней, есть некоторые особенности. Если гражданин получил отсрочку, например, в сентябре или октябре, она будет действовать до 9 ноября, но есть важный момент.

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"Мужчины должны будут заново оформить отсрочку или продлить ее через единый государственный реестр. Однако это не происходит автоматически — гражданин должен сам инициировать этот процесс. Отсрочка, прежде всего, в интересах военнообязанного", — отметил Роман Истомин.

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный подает заявление на рассмотрение комиссии в бумажном или электронном формате, в частности, через приложение "Резерв+". В случае продления мобилизации проверка оснований для отсрочки осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов.

Если проверку через реестр провести невозможно, ТЦК и СП обращаются в соответствующие службы для предоставления необходимых документов. В случае отказа комиссии в предоставлении отсрочки военнообязанного направят на медицинское обследование для определения пригодности к службе.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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