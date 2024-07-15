Как военнообязанные украинцы могут обновить данные за границей

До 16 июля военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные. В случае не обновления данных грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Адвокат в сфере военного права и медицины Марина Бекало подчеркнула, что это должны сделать и военнообязанные мужчины, которые находятся не только в Украине, но и за рубежом. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua.

"Гражданам, которые находятся за границей, предусмотрели возможность обновить персональные данные, сообщив на официальный электронный адрес либо на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете, либо через приложение "Резерв+", – отметила она.

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Адвокат добавила, что закон не предусматривает обязанность иметь "Резерв+" или обновлять данные только через приложение. Достаточно обновить данные, отправив сообщения по электронной почте по адресу ТЦК и СП или по телефону.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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