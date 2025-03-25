Как военнообязанный может проверить, подали ли его в розыск как уклоняющегося: ответ Минобороны

В Украине идет общая мобилизация и действует военное положение, что предусматривает возможность призыва военнообязанных граждан. Если человек уклоняется от выполнения своего долга, его могут объявить в розыск.

Вся информация об уклоняющихся фиксируется в реестре "Оберег", взаимодействующем с несколькими государственными базами данных. Вносить сведения в этот реестр могут только Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, этот реестр используется для ведения военного учета и актуализации данных. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Чтобы проверить свой статус, военнообязанный может лично обратиться в ТЦК по месту регистрации или связаться с ним по телефону. Если есть подозрение, что личность уже объявлена в розыск, можно подать соответствующий запрос в полицию. Также следует проверить судебные реестры, ведь если ТЦК обращался в суд по конкретному человеку, информация об этом отразится в официальных документах.

Если военнообязанный не появляется по повестке, данные о нем передают правоохранительным органам. СБУ и Национальная полиция имеют доступ к реестру "Оберіг", что позволяет им быстро установить актуальное местонахождение личности и его контакты. Это позволяет оперативно проводить розыскные мероприятия и привлекать нарушителей к ответственности.

Напомним, мы уже писали, сохраняется ли за военным рабочее место и зарплата.

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