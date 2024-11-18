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Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий: простая инструкция

Цихоцкая Мария

Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий: простая инструкция
В случае его утраты существует четкий алгоритм восстановления

Удостоверение участника боевых действий (УБД) – важный документ, гарантирующий владельцу доступ к предусмотренным законом льготам и преференциям. В случае его утраты, повреждения или уничтожения существует четкая процедура обновления. АрмияInform подготовила подробные разъяснения по этому процессу.

Куда обращаться за восстановлением

  • Действующие военнослужащие представляют рапорт командиру воинской части
  • Уволенные военнослужащие обращаются в ТЦК и СП по месту учета
  • Лица, получавшие статус через межведомственную комиссию, могут обратиться непосредственно в Минветеранов

Порядок восстановления при потере или краже

Необходимые документы:

  • Подтверждение о регистрации заявления в Национальной полиции
  • Объявление в СМИ о признании удостоверения недействительным (с указанием ФИО владельца и реквизитов документа)
  • Копия утраченного удостоверения (при наличии)
  • Оригинал и копия листа талонов
  • Копия первой страницы паспорта
  • Две матовые фотографии 3×4 см (лицо должно занимать 65-70% площади)

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Восстановление поврежденного удостоверения

Список документов:

  • Поврежденное удостоверение
  • Письмо талонов
  • Копия паспорта (первая страница)
  • Две матовые фотографии 3×4 см (с соблюдением требований к изображению)

Восстановление после уничтожения во время боевых действий

В случае уничтожения удостоверения в результате боевых действий:

  • Проводится служебное расследование в воинской части
  • На основании результатов расследования осуществляется возобновление
  • От заявителя требуется только две фотографии 3×4 см установленного образца

Важно хранить копии всех документов и соблюдать установленную процедуру для быстрого и успешного восстановления удостоверения УБД.

Напомним, военнообязанные с этими заболеваниями глаз не подлежат мобилизации.

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