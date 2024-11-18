Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий: простая инструкция
Удостоверение участника боевых действий (УБД) – важный документ, гарантирующий владельцу доступ к предусмотренным законом льготам и преференциям. В случае его утраты, повреждения или уничтожения существует четкая процедура обновления. АрмияInform подготовила подробные разъяснения по этому процессу.
Куда обращаться за восстановлением
- Действующие военнослужащие представляют рапорт командиру воинской части
- Уволенные военнослужащие обращаются в ТЦК и СП по месту учета
- Лица, получавшие статус через межведомственную комиссию, могут обратиться непосредственно в Минветеранов
Порядок восстановления при потере или краже
Необходимые документы:
- Подтверждение о регистрации заявления в Национальной полиции
- Объявление в СМИ о признании удостоверения недействительным (с указанием ФИО владельца и реквизитов документа)
- Копия утраченного удостоверения (при наличии)
- Оригинал и копия листа талонов
- Копия первой страницы паспорта
- Две матовые фотографии 3×4 см (лицо должно занимать 65-70% площади)
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Восстановление поврежденного удостоверения
Список документов:
- Поврежденное удостоверение
- Письмо талонов
- Копия паспорта (первая страница)
- Две матовые фотографии 3×4 см (с соблюдением требований к изображению)
Восстановление после уничтожения во время боевых действий
В случае уничтожения удостоверения в результате боевых действий:
- Проводится служебное расследование в воинской части
- На основании результатов расследования осуществляется возобновление
- От заявителя требуется только две фотографии 3×4 см установленного образца
Важно хранить копии всех документов и соблюдать установленную процедуру для быстрого и успешного восстановления удостоверения УБД.
Напомним, военнообязанные с этими заболеваниями глаз не подлежат мобилизации.
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