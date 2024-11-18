Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий: простая инструкция

Удостоверение участника боевых действий (УБД) – важный документ, гарантирующий владельцу доступ к предусмотренным законом льготам и преференциям. В случае его утраты, повреждения или уничтожения существует четкая процедура обновления. АрмияInform подготовила подробные разъяснения по этому процессу.

Куда обращаться за восстановлением

Действующие военнослужащие представляют рапорт командиру воинской части

Уволенные военнослужащие обращаются в ТЦК и СП по месту учета

Лица, получавшие статус через межведомственную комиссию, могут обратиться непосредственно в Минветеранов

Порядок восстановления при потере или краже

Необходимые документы:

Подтверждение о регистрации заявления в Национальной полиции

Объявление в СМИ о признании удостоверения недействительным (с указанием ФИО владельца и реквизитов документа)

Копия утраченного удостоверения (при наличии)

Оригинал и копия листа талонов

Копия первой страницы паспорта

Две матовые фотографии 3×4 см (лицо должно занимать 65-70% площади)

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Восстановление поврежденного удостоверения

Список документов:

Поврежденное удостоверение

Письмо талонов

Копия паспорта (первая страница)

Две матовые фотографии 3×4 см (с соблюдением требований к изображению)

Восстановление после уничтожения во время боевых действий

В случае уничтожения удостоверения в результате боевых действий:

Проводится служебное расследование в воинской части

На основании результатов расследования осуществляется возобновление

От заявителя требуется только две фотографии 3×4 см установленного образца

Важно хранить копии всех документов и соблюдать установленную процедуру для быстрого и успешного восстановления удостоверения УБД.

Напомним, военнообязанные с этими заболеваниями глаз не подлежат мобилизации.

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