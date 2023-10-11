Как возникла популярная фамилия 'Мазур' и что она значит: объяснение языковеда

В Украине достаточно распространена фамилия Мазур и подобные ему. Впрочем, многие украинцы не знают о происхождении этой фамилии.

Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил, какое значение имеет общий термин "мазур" и почему это слово связано с Польшей. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Так что же это общее название означает? Развернем словарь и найдем это слово. Итак, мАзуры или мазУры (здесь двойной ударение) – это большая этническая группа поляков, живущая на северо-востоке Польши и говорящая одним из диалектов польского языка", – отметил языковед.

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Авраменко добавил, что словами мазур или мазурка называют польский национальный танец с трехдольным тактом, который распространился в других странах мира как бальный.

"Итак, Мазуры, Мазуренко, Мазурчуки – ваша фамилия так или иначе связана с Польшей", – указал учитель украинского языка.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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