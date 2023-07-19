Как выбрать хороший букет для любимой: советы флористов

Цветы всегда были отличным подарком, который может поднять настроение в любой пасмурный день. Подарите своим близким цветы, ведь они действительно этого заслуживают. И сейчас заказать цветы стало гораздо проще – достаточно всего нескольких кликов.

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Правильный выбор цветочной композиции может стать отличным подарком или приятным дополнением к другому презенту. Цветочные композиции могут быть дарованы родным по случаю праздника или приятно удивить невесту во время свадьбы. Но несколько цветов особенно выделяются:

Розы – королевы цветов, которые всегда являются отличным вариантом для праздничного поздравления, романтических встреч и годовщин. Лепестки розы должны быть упругими и плотно прилегать друг к другу, листики – ярко-зеленые, а аромат – изящный. Также стебли растения должны быть без пятен и царапин. Лучше выбрать букет из 5 или 7 роз для первого свидания, а на годовщину свадьбы – более пышный вариант.

Лилии всегда символизировали весну и невинность, и эти нежные белые цветы прекрасно дарятся на разные события. Свежие лилии имеют закрытые бутоны и приятный аромат. Обратите внимание, чтобы корни лилий были без признаков гнили, поскольку эти цветы находятся в воде. Раскрытый цветок рядом с закрытыми – признак длительности лилий.

Герберы – это многолетние цветы, гармонично сочетающие нежность и яркость. Перед покупкой гербер следует проверить их свежесть, поскольку они плохо переносят перепады температуры. Лучше выбирать герберы среднего размера, так как крупные экземпляры могут смотреться менее декоративно.

Альстромерии – цветы, которые считаются красивее пионов или роз. У них нежные лепестки и часто дарятся молодым девушкам или коллегам по работе. Важно обратить внимание на тычинку цветка – она должна быть эластичной и вытянутой. Также, лепестки альстромерий быстро трескаются, если их согнуть.

В последнее время все популярнее становится дарить цветы в коробке. Такой вариант презентации первым представил ирландский драматург Бернард Шоу. Цветы возделывают специальным флористическим раствором, что увеличивает продолжительность их хранения в срезке. А после того, как цветы увянут, коробку можно использовать для хранения духов или косметики.

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и негативную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

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