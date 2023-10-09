Как выбрать качественный и натуральный шоколад: простые советы

Как выбрать натуральный и вкусный шоколад

Знаете ли вы секреты выбора качественного шоколада? Сегодня мы рассмотрим некоторые полезные советы и лайфхаки, которые помогут вам выбирать настоящий шоколад и избегать подделок.

Читайте также: Как выбрать качественную колбасу без химии

Пусть эти советы, которые собрал Утро в Большом Городе, помогут вам наслаждаться настоящим шоколадом. об этом пишет

Проверьте состав шоколада. В настоящем шоколаде должны быть такие компоненты как какао-масло и какао-тертое. Это главные ингредиенты, делающие шоколад настоящим. Избегайте продуктов, где содержание какао-масла заменено пальмовым жиром, а какао-тертое – порошком. Это может свидетельствовать о подлоге. Перед покупкой проверьте шоколад на соответствие государственным стандартам. На упаковке должна быть отметка ДСТУ 3924-2000. Это гарантирует, что состав продукта соответствует указанному на упаковке. Качественный шоколад имеет блестящую ровную поверхность и однородный цвет. Появление белого налета на поверхности может свидетельствовать о неправильном хранении, но это не влияет на вкус и качество продукта. Если берете качественный шоколад без примесей, он начнет таять буквально через несколько минут в руках. Но если он становится мягким мгновенно, это может свидетельствовать о неправильном темпировании при производстве. Слух – это еще один способ проверить качество шоколада. Просто отломите кусочек, держа плитку у уха. Если вы услышите громкий звонкий хруст – это хороший знак. Тихий и глухой звук может свидетельствовать о содержании многих вредных жиров и сахара. Настоящий шоколад должен таять во рту и не оставлять жирного послевкусия или ощущения, что вы наелись пластилина.

Напомним, мы уже писали, как выбрать спелый ананас.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!