Как выбрать свежую тыкву в магазине: на что обращать внимание

Сезон тыквы уже на пороге, поэтому нет лучшего времени, чтобы выбрать идеальную тыкву. Большинство людей покупает традиционный овощ либо в супермаркете, либо на рынке.

Как и все свежие продукты, тыква может сгнить и испортиться, если вы не знаете, на что обратить внимание. Как выбрать свежую и вкусную тыкву рассказали эксперты, сообщает Express.co.uk.

Внимательно осмотрите кожуру тыквы на наличие неровностей и избитых мест. Особо проверяйте нижнюю часть стебля. Свежая тыква имеет твердую кожуру.

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Если кожа мягкая и легко пробивается ногтями, это тоже свидетельствует о том, что она начала созревать и не продержится долго. Если стебель тыквы ярко-зеленый, это означает, что он очень свежий, тогда как сухой или сморщенный стебель означает, что тыква старая.

Если вы готовите тыквенный пирог, выбирайте небольшие тяжелые фрукты. Они содержат больше мякоти.

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