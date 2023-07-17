Как выбрать вкусную дыню: уловки, о которых вы не знали

Сочная и ароматная дыня является отличным летним десертом. Однако иногда после покупки этого плода мы разочаровываемся, когда вместо сладких кусочков мы получаем неприятный привкус сырого картофеля. Как правильно выбрать дыню подскажет UaPortal

Как выбрать дыню

Важнейшим критерием при выборе дыни является аромат. Если вы чувствуете запах зелени, это значит, что плод еще не созрел. Такие дыни часто выбирают поставщики, поскольку они дольше хранятся при транспортировке. Но для покупателя такая дыня – потерянные деньги.

У созревшего плода должен быть ярко выраженный сладкий аромат. Дыню надо нюхать у хвостика и сбоку. Если вы чувствуете одинаково приятный запах, можете спокойно покупать этот плод.

Также можно попытаться выбрать сладкую дыню "на ощупь". Если чуть-чуть нажать пальцами на кожуру, дыня должна немного пружинить. Если она остается жесткой, это значит, что она еще не созрела и будет невкусной. Но если плод слишком мягкий, значит дыня перезрела и быстро испортится. Кроме того, она может иметь горький привкус.

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Также продавцы рекомендуют обратить внимание на специфические желтые полосы вдоль плода. Они свидетельствуют о наличии сахара и сладости дыни.

Как правильно хранить и употреблять дыню

Разрезанную дыню нельзя оставлять при комнатной температуре. Если вы не съели всю дыню сразу, следует хранить ее в холодильнике не больше 3 дней.

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