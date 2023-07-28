Как выглядеть дорого: Андре Тан рассказал об образах в стиле Old Money

Old Money – стиль в моде, главной фишкой которого является воздержание. Украинский дизайнер Андре Тан более подробно рассказал об этом стиле и объяснил, как грамотно подобрать стильный лук в этой стилистике.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Андре Тан отметил, что в стиле Old Money должны преобладать только пастельные или глубокие оттенки, говорим "нет" ярким цветам.

Также стоит убрать вещи с большими логотипами, ведь "аристократы не хвастаются своим богатством с помощью брендов", считает дизайнер. Также при выборе стиля одежды, предпочтение следует отдавать классике.

"Ключевую роль в стиле Old Money играет качественная ткань. Твид, кашемир, шерсть – отличный выбор. Разрешенные принты – лаконичная полоска или горох", – сказал Андре Тан.

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Образ в стиле Old Money:

Определите цветовую гамму, нельзя смешивать слишком много оттенков. Предпочитайте светлую палитру, ведь именно это придаст вашему образу роскошности.

Подбирайте фасоны, забудьте об оверсайзе и детализации. Единственный яркий акцент в стиле – мини длина. К ней следует выбирать сдержанный жакет.

Выбирайте классические сорочки, брюки со стрелками, футлярные платья, джемпера и жилеты из трикотажа.

Предпочитайте плотные ткани. Следите за ним, чтобы на тонких рубашках и блузах не было защелок. Ведь любые неаккуратности мгновенно обесценят ваш стиль.

Аксессуары подбирайте в тон образа. Стильный акцент вам помогут создать жемчужные украшения, ободки и атласные резинки для волос.

"Так кто давно мечтал попытаться сложить лук в стиле Оld money, пользуйтесь", – добавил дизайнер.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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