Как вырастить огромные и красивые розы: лайфхак с картофелем

Розы являются отличным подарком на любой праздник. Мужчины часто тратят значительные средства на цветы, чтобы доставить приятно своим женщинам. Однако срезанные цветы не способны прожить долгую жизнь. Если вы хотите сэкономить деньги и подарить драгоценному человеку розу, которая будет цвести до бесконечности, мы предлагаем вам этот изобретательный метод выращивания роз дома.

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Что вам понадобится:

Роза;

Картофель;

Дрель;

Горшок;

Земля;

Пластиковая бутылка.

Как вырастить розу дома:

Выберите розу, которую хотите посадить, и удалите все листики из нее; Обрежьте бутон и нижнюю часть розового стебля, оставив около 3 см; Сделайте наклоненный срез на стебле под углом 45 градусов; Возьмите картофель и, используя дрель, создайте отверстие такого размера, чтобы стебель розы поместился в нем; Помните, что отверстие должно быть достаточно малым, чтобы роза стояла стойко; Возьмите горшок и наполните его землей, создавая слой толщиной 5 см; Разместите картофель с розой в горшке и заполните его землей; Отрежьте нижнюю часть пластиковой бутылки и закройте ею стебель розы, используя верхнюю часть бутылки; Это создаст эффект парника; Чтобы не переливать воду на сам стебель, поливайте растение вокруг пластиковой бутылки; Теперь только надейтесь, что все пройдет успешно, и вы получите поразительную розу. Первые побеги должны появиться достаточно быстро. Этот трюк можно использовать с любыми сортами роз. Удивите своих родных и близких этим отличным подарком.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы цветы стояли подольше.

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