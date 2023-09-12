Как вырастить пышные астры у себя на участке: советы опытных садоводов

Как вырастить и ухаживать за астрами в саду

Астры – это одни из самых популярных цветов в Украине, которые встречаются в домашних цветниках, на дачах и у домов. Они служат украшением для балконов и террас, а также символом любви и романтики. В этой статье мы расскажем вам немного больше об этих замечательных цветах и поделимся полезными советами по их выращиванию.

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Слово "астра" происходит от формы цветка, напоминающего звезду, пишет gazeta.ua. В Европе астры стали известны уже в 17 веке, когда французский ботаник получил семена этих цветов из Китая. Во Франции их даже называли "Царицами маргариток".

Астры популярны среди дачников из-за их легкого ухода и невероятной красоты. Они также считаются символами счастья и судьбы. По легенде, если астры будут расти в вашем дворе, он будет защищен от бед и невзгод.

Как вырастить астры:

Высадка семян: Можно высевать семена астр в открытый грунт или рассадой. Семена следует предварительно замочить в слабом растворе марганцовки на ночь, обернуть влажной тканью и оставить в теплом месте для проращивания. Семена обычно прорастают в течение недели. Рассаду можно высаживать в горшки или в открытый грунт. Условия выращивания: Астры нуждаются в солнечном месте и умеренном поливе. Они отлично растут на расстоянии не менее 10 см друг от друга. Уход: Подкармливать растения следует комплексными удобрениями во время бутонизации и в начале цветения. Защита от болезней: Оберегайте свои астры от болезней, таких как черная ножка, применяя соответствующие средства.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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