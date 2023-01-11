Как вырастить вешенки в мешках: простые и эффективные советы для богатого урожая грибов

Выращивать грибы в домашних условиях не так сложно, как кажется вначале. Существует несколько способов, как вырастить много вкусных и мясистых вешенок.

Об одном таком методе рассказали в Telegram-канале "Дача. Сад и огород". Там объяснили о выращивании вешенок в обычных мешках, в которых продают сахар или муку.

Как вырастить вешенки в мешках

1. Для начала освободите мешки от остатков продуктов, постирайте и высушите.

2. Далее займитесь подготовкой субстрата: обычная земля не подойдет, лучший наполнитель – резаная солома, опилки и обрезки древесины.

Нужно порезать ржаную или пшеничную солому, смешать ее с обрезками древесины и древесными опилками лиственных пород, увлажнить и добавить мицелий, после чего набить этим субстратом просушенные мешки. Дополнительно можно добавить отруби, мел, гипс.

Посев мицелия вешенок в мешки можно начинать в апреле-мае, при выращивании грибов в парниках или теплицах – можно и раньше.

Начинающим рекомендуют работать сначала с материалом из гречихи, подсолнечника и кукурузы. Этот субстрат легче готовится, а главное – его быстрее разрушают гифы, что позволяет выращивать больше вешенок.

3. В стенках мешка делают надрезы для прорастания грибницы. К примеру, если мешок имеет высоту 0,6 м, то по сторонам достаточно аккуратно прорезать 12 отверстий с диаметром примерно 1,5 см каждое. Для прорастания грибницы такого отверстия хватит, но на период созревания грибов следует несколько расширить.

Где лучше всего выращивать вешенки

Есть два подхода по выращиванию вешенок:

1. Использовать древесные стволы, как это задумано природой.

2. Второй пока более популярен. Речь идет о набивке полиэтиленовых мешков рыхлым субстратом.

Оба варианта могут использоваться для того, чтобы выращивать вешенку в домашних условиях. Но древесные бревна удобнее использовать на открытом воздухе, а мешки можно расположить в подвале, теплице и даже в квартире.

Наиболее идеальным местом для выращивания грибов является глубокий и просторный погреб, в котором важно поддерживать стабильный режим температуры и влажности воздуха.

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