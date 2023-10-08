Как высушить джинсы после стирки гораздо быстрее: простой лайфхак

Джинсы – это незаменимый элемент любого гардероба, и важно правильно ухаживать за ними, чтобы они оставались в хорошем состоянии. Один из способов ухода за джинсами – это быстрое высушивание после стирки.

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Однако есть правила, которые следует соблюдать, чтобы избежать повреждений изделия. С этими советами Express вы сможете сохранить свои джинсы в идеальном состоянии и быстро высушить их после стирки.

Запомните эти полезные советы, как сделать джинсы быстрее сухими.

Откажитесь от сушилки: Если вы выстираете джинсы, не кладите их в сушильную машину. Сушилка может изменить форму и размер джинсов, и они могут "сесть". Вместо этого оставьте их сушиться на воздухе, развешивая на веревке или вешалке. Используйте сухое полотенце: Если вам нужно ускорить процесс высыхания, попробуйте этот трюк с сухим полотенцем. После стирки или извлечения джинсов из стиральной машины, обмотайте их чистым сухим полотенцем. Это поможет удалить лишнюю влагу, и джинсы высохнут быстрее. Избегайте утюга: Не рекомендуется гладить джинсы, так как это может повредить ткань и изменить их вид. Лучше разглаживать складки руками, когда джинсы еще влажные.

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