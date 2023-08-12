Как вывести пятна от перманентного маркера из дивана и другого текстиля: лайфхак для родителей

Как очистить диван, кровать, подушки и другой текстиль от следов маркера

Если в вашем доме проживает маленький художник, то практически все вокруг может стать его холстом: начиная от стен с обоями и мебели, и заканчивая даже кожаным диваном или креслом. Каждый доступный инструмент подойдет для разрисовки, будь то шариковые ручки или даже перманентные маркеры, следы которых могут быть трудно удалить.

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Даже маленькая дочь TikTok – блоггерки Клер Эдвардс выбирает такой способ рисования. Также ее мама разработала свой лайфхак для уборки после творчества малыша, которым она поделилась со своими подписчиками.

"Это просто фантастически", – так описывает свое видео блоггерша. На записи можно увидеть кресло, в обтянутое коричневой кожей, полностью расписанное перманентным маркером. Даже маленькая художница, создавшая этот шедевр, находится в кадре.

Далее Клер берет солнцезащитный спрей для кожи, наносит его щедро на загрязненное кресло, оставляет на несколько секунд и с легкостью смывает следы перманентного маркера. На момент написания этой статьи количество просмотров этого увлекательного лайфхака превысило миллион.

Пользователи в комментариях выражают восхищение тем, насколько легко можно убрать следы маркера с помощью этого способа. Также некоторые делятся своими собственными лайфхаками. Среди других эффективных средств для борьбы с этой проблемой первое место занимает медицинский спирт. Также комментаторы делятся опытом использования средств для снятия лака с ногтей и волос.

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