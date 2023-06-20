Как правильно расставить мебель в спальне: полезные советы

Расстановка мебели в спальне может быть сложной задачей, но при наличии правильных советов и рекомендаций этот процесс не должен быть непреодолимым. UAportal подготовил список полезных советов, которые помогут правильно расставить мебель в спальне.

Учитывайте планировку и функциональность комнаты

Измерьте пространство, чтобы убедиться, что выбранные вами предметы мебели удобно разместятся, не перегружая комнату. Учитывайте естественный поток в комнате и оставляйте достаточно места для свободного перемещения.

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Начните с размещения кровати в центральном месте, предпочтительно у прочной стены. Это будет служить фокусной точкой комнаты. Затем разместите прикроватные тумбочки по обе стороны кровати, чтобы они находились на расстоянии вытянутой руки. На этих столиках можно хранить такие необходимые вещи, как книги, лампы и личные вещи.

Если у вас есть дополнительная мебель, например, комод или трюмо, расположите их так, чтобы они были максимально функциональными. Избегайте загораживать мебелью окна, так как это может нарушить естественное освещение и поток света в комнате.

Создайте баланс и симметрию

Для достижения этого эффекта используйте сочетающиеся или дополняющие друг друга предметы мебели. Например, если у вас две прикроватные тумбочки, поставьте на каждую из них одинаковые лампы. Это создаст визуальную симметрию и целостный образ.

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Еще один способ создать баланс – расставить мебель парами или группами. Если у вас достаточно места, вы можете добавить зону отдыха с двумя креслами и небольшим столиком. Это не только создаст уютное место для чтения или отдыха, но и добавит визуальный интерес к комнате.

Используйте решения для хранения

Ищите кровати с выдвижными ящиками или оттоманки, которые могут использоваться как контейнеры для хранения. Такие решения помогут вам максимально эффективно использовать пространство и аккуратно хранить вещи.

Рассмотрите также возможность использования вертикальных систем хранения. Установите навесные полки или настенные шкафы, чтобы убрать вещи с пола и создать ощущение открытости. Кроме того, используйте пространство под кроватью с помощью коробок или контейнеров для хранения сезонной одежды или постельного белья.

Включив эти решения для хранения вещей в обустройство спальни, вы сможете создать спокойную и опрятную обстановку, способствующую расслаблению и душевному спокойствию.

Раньше мы писали о том, как нужно убирать пыль, чтобы она снова не оседала на мебели.

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