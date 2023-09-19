Как вывести жирные пятна на одежде, которую нельзя стирать: простой и полезный лайфхак
Встретить жирное пятно на вашей одежде, особенно на тех вещах, которые нельзя стирать, может стать настоящей бедой. Но не стоит отчаиваться, потому что существуют способы решения этой проблемы. В большинстве случаев, обычные средства для мытья посуды или даже шампунь помогут вам избавиться от жирного пятна на вашей одежде, которая не поддается стирке.
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Метод, которым поделился портал Astuce, достаточно эффективен и позволяет вам удалить жирные пятна из одежды без необходимости стирки.
- Нанесите средство для мытья посуды или шампуня непосредственно на жирное пятно.
- Смочите чистую тканевую салфетку этим средством и уложите ее на пятно.
- Оставьте это все на несколько минут, дайте средству подсохнуть на пятне.
- После того как прошло около 30 минут, осторожно почистите пятно загрязнения из ткани.
- Затем вы можете просто постирать одежду как обычно.
Но если вы имеете дело с деликатными тканями или не поддающимися стирке вещами, то существует другой эффективный способ удаления жирных пятен.
Как убрать жирное пятно из одежды без стирки
В этом случае вам понадобится обычный крахмал, обычно имеющийся на каждой кухне.
- Возьмите небольшое количество крахмала и подогрейте его на плите, постоянно помешивая.
- Расстелите полотенце на ровной поверхности, на которой вы будете чистить грязный предмет одежды.
- Нанесите горячий крахмал на жирное пятно.
- Горячий порошок поможет смягчить жир и немедленно впитает его.
- Повторяйте этот процесс, пока крахмал полностью не удалит жирные следы.
Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.
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