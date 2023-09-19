Как вывести жирные пятна на одежде, которую нельзя стирать: простой и полезный лайфхак

Как избавиться от пятен жира на одежде без стирки

Встретить жирное пятно на вашей одежде, особенно на тех вещах, которые нельзя стирать, может стать настоящей бедой. Но не стоит отчаиваться, потому что существуют способы решения этой проблемы. В большинстве случаев, обычные средства для мытья посуды или даже шампунь помогут вам избавиться от жирного пятна на вашей одежде, которая не поддается стирке.

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Метод, которым поделился портал Astuce, достаточно эффективен и позволяет вам удалить жирные пятна из одежды без необходимости стирки.

Нанесите средство для мытья посуды или шампуня непосредственно на жирное пятно. Смочите чистую тканевую салфетку этим средством и уложите ее на пятно. Оставьте это все на несколько минут, дайте средству подсохнуть на пятне. После того как прошло около 30 минут, осторожно почистите пятно загрязнения из ткани. Затем вы можете просто постирать одежду как обычно.

Но если вы имеете дело с деликатными тканями или не поддающимися стирке вещами, то существует другой эффективный способ удаления жирных пятен.

Как убрать жирное пятно из одежды без стирки

В этом случае вам понадобится обычный крахмал, обычно имеющийся на каждой кухне.

Возьмите небольшое количество крахмала и подогрейте его на плите, постоянно помешивая. Расстелите полотенце на ровной поверхности, на которой вы будете чистить грязный предмет одежды. Нанесите горячий крахмал на жирное пятно. Горячий порошок поможет смягчить жир и немедленно впитает его. Повторяйте этот процесс, пока крахмал полностью не удалит жирные следы.

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