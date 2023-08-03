Как за 5 минут освежить салон авто, если в нем накурено

Бальзам "Звездочка" – это многофункциональное средство, которое можно использовать не только в обиходе, но и найти ему практическое применение. Благодаря своему резкому запаху он может успешно маскировать неприятные запахи и служить ароматизатором.

Это натуральное средство было разработано во Вьетнаме и с тех пор стало популярным во многих странах мира. Им смазывают кожу для облегчения боли в мышцах и суставах.

Звездочка может помочь снять боль и воспаления, связанные с перенапряжением мышц, травмами суставов, ревматизмом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

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Это средство может помочь снять симптомы простуды и гриппа, такие как заложенность носа, головные боли, боль в горле и кашель. "Звездочка" способна облегчить зуд, связанный с экземой, крапивницей и другими кожными заболеваниями и снимет зуд после укусов насекомых.

А еще "Звездочка" обладает антисептическими свойствами и может использоваться для дезинфекции ран, царапин и других повреждений кожи. Некоторые водители, позволяющие себе курить в салоне, используют этот бальзам для ароматизации воздуха. "Звездочка" легко справляется с табачным запахом и запахом влажной обуви. Можно взять незначительное количество бальзама на ватный диск и разложить в салоне автомобиля. За считанные минуты в авто будет пахнуть эфирными маслами, содержащимися в составе бальзама.

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