Как за минуты спасти мягкую морковь и вернуть ей сочность

Как вернуть моркови свежесть и сочность – что делать, если морковь стала мягкой

Морковь быстро портится и теряет текстуру. Уже через неделю "отдыха" сочный оранжевый овощ станет сморщенным и мягким.

К счастью, существует способ вернуть моркови ее хрустящую текстуру и вид, если она увядает. На это у вас уйдет всего несколько минут.

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Вялую морковь можно легко использовать для приготовления супа, а вот для трения или жарки она не подойдет.

В таком случае нужно прибегнуть к совету, который поможет вернуть моркови свежесть и сочность. Налейте в миску очень холодную воду или добавьте туда еще кубики льда. Затем опустите в воду овощ и держите его там 10-20 минут. Если ваша морковь большого размера, то времени понадобится больше.

После такой процедуры морковь будет сочной и крепкой, поэтому ее можно легко использовать для приготовления совершенно разных блюд.

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