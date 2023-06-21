Как за секунды охладить салон авто с помощью простого лайфхака

Летняя жара может быть вызовом для водителей, особенно когда нет возможности припарковать автомобиль в тени. Температура в салоне может быстро подниматься до чрезмерных значений. Однако, по информации издания Sante, существует японский способ, позволяющий быстро охладить салон автомобиля, даже без кондиционера. Этот метод прост и не требует использования дополнительных средств.

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Сначала нужно опустить одно из окон, а затем внезапно открыть противоположную дверь. Это создает резкий перепад давления, что приводит к втягиванию прохладного воздуха в салон, тогда как горячий воздух выходит наружу.

Повторение этой процедуры несколько раз поможет быстро снизить температуру внутри автомобиля.

Если у вас есть кондиционер в автомобиле, его можно использовать, чтобы охладить салон еще быстрее. Направьте поток холодного воздуха в потолок, поскольку он имеет большую плотность, что создает дополнительную циркуляцию в салоне автомобиля.

Напомним, мы уже писали о том, как сделать ароматизатор воздуха для авто своими руками.

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