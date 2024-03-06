Как заключить договор по реструктуризации, если есть долг за коммуналку: порядок действий

Киевляне, накопившие задолженность, следует заключить договор реструктуризации во избежание принудительного взыскания долгов через суды и отключения от предоставления услуг. Отмечается, что в 2023 году коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса", действующий от имени исполнителей жилищно-коммунальных услуг, заключил с потребителями лишь около 800 договоров реструктуризации. Большинство должников за коммуналку не воспользовались правом реструктуризации задолженности.

Об этом идет речь на официальном портале Киева.

"Для тех потребителей, которые по разным причинам имеют задолженность и не могут уплатить всю сумму одновременно, чтобы обезопасить себя от дальнейшего накопления долгов, следует воспользоваться правом на заключение договора реструктуризации задолженности. Такой договор имеет благоприятные условия, учитывает индивидуальные аспекты потребителей, а главное - уберегает потребителей от принудительных мер по взысканию задолженности", — цитирует прессслужба КГГА директор подразделения по работе с потребителями коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Юлию Романченко.

Порядок и формат оформления договоров реструктуризации можно заключить непосредственно в Центре коммунального сервиса, независимо от места жительства. Список документов, необходимый для заключения договора реструктуризации, размещен на сайте Центра.

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Лица, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны, имеют возможность оформить договор реструктуризации задолженности дистанционно — с помощью почтовой связи или же подписав договор электронной цифровой подписью.

Получить дистанционно консультацию, сверить сумму задолженности, подать заявление и копии документов можно:

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Напомним, что изменится для украинцев с 1 марта.

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