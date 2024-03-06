Як укласти договір з реструктуризації, якщо є борг за комуналку: порядок дій

Кияни, які накопичили заборгованість, варто укласти договір реструктуризації, аби уникнути примусового стягнення боргів через суди й відключення від надання послуг. Зазначається, що упродовж 2023 року комунальний концерн "Центр комунального сервісу", який діє від імені виконавців житлово-комунальних послуг, уклав зі споживачами лише близько 800 договорів реструктуризації. Більшість боржників за комуналку не скористалися правом реструктуризації заборгованості.

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Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Для тих споживачів, які з різних причин мають заборгованість і не можуть сплатити всю суму одночасно, щоб убезпечити себе від подальшого накопичення боргів, варто скористатися правом на укладання договору реструктуризації заборгованості. Такий договір має сприятливі умови, враховує індивідуальні аспекти споживачів, а головне — вберігає споживачів від примусових заходів стягнення заборгованості", — цитує пресслужба КМДА директорку підрозділу по роботі зі споживачами комунального концерну "Центр комунального сервісу" Юлію Романченко.

Порядок та формат оформлення договорів реструктуризації можна укласти безпосередньо в "Центрі комунального сервісу", незалежно від місця проживання. Перелік документів, необхідний для укладення договору реструктуризації, розміщений на сайті Центру.

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Особи, які вимушено покинули свої домівки через війну, мають можливість оформити договір реструктуризації заборгованості дистанційно — за допомогою поштового зв'язку або ж підписавши договір електронним цифровим підписом.

Отримати дистанційно консультацію, звірити суму заборгованості, подати заяву та копії документів можна через:

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Нагадаємо, що зміниться для українців з 1 березня.

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