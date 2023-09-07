Как законсервировать кукурузу целыми кочанами: невероятно вкусный рецепт (видео)

Для тех, кто любит есть кукурузу из початков есть приятная новость – ее можно законсервировать целой в банках. Узнайте какой маринад нужен, чтобы закрыть кукурузу в банки.

Все, что нужно, чтобы замариновать кукурузу – это трилитровые банки, несколько кочанов кукурузы сладких сортов, соль, сахар и кипяток.

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Какие пропорции:

В одну банку, в зависимости от размеров, вместится от 3 до 5 кочанов кукурузы. Соли нужно 1,5 ст. л., а сахара – 2 ст. л. без горки.

Как законсервировать кочаны кукурузы:

Банки нужно помыть и простерилизовать вместе с крышками. Кочаны нужно промыть и отрезать все лишнее. Вложите кочаны в банку тесно. Сверху всыпьте соль и сахар. Залейте крутым кипятком и накройте крышками. Затем в большую кастрюлю нужно на дно положить кухонное полотенце и сверху поставить банки. Стерилизуйте банки в течение 30 минут. Затем банки закатайте крышками, переверните и накройте махровым полотенцем.

Когда банки остынут, надо отнести их в погреб или амбар.

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