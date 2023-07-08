Как законсервировать острые томаты с аспирином на зиму: простой рецепт

Помидоры имеют множество применений не только как ингредиент для салатов, но также могут быть консервированы в собственном соке или маринованные и соленые в бочках. Если вы хотите получить острый вкус, не забудьте добавить специи и чеснок.

Кулинарка Татьяна поделилась рецептом вкусных маринованных помидоров с аспирином и уксусом, которые получатся острыми. Она опубликовала этот рецепт на своей странице в Instagram.

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Ингредиенты:

помидоры;

Сахар – 2 столовые ложки;

Соль – 0,5 чайной ложки;

Черный перец – 0,3 чайной ложки;

Аспирин – 1 таблетка;

Сладкий перец – несколько кусочков;

Лук – 1 шт.;

Чеснок – 1 зубчик;

Уксус 9% – 2 столовые ложки.

На дно чистых банок разложите все листики и добавьте черный перец. Наполните банки помидорами, заполняя их наполовину. Добавьте кусочки сладкого перца, лук и чеснок, а затем снова помидоры. Посыпьте сахаром и солью, затем добавьте уксус.

Размельчите таблетки аспирина (хотя они и так растворятся) и добавьте их в банки. Залейте кипятком и незамедлительно закройте банки. Заверните банки в теплое одеяло в сутки. Не забудьте, что помидоры должны хорошо прогреться!

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