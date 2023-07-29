Как замариновать огурцы без уксуса, сахара и стерилизации: самый простой рецепт на зиму
Маринованные огурцы – это любимая закуска, которую можно добавлять в различные блюда, такие как салаты, супы, сэндвичи, а также использовать для приготовления соусов и начинок. Существует множество рецептов маринада, но большинство из них содержит уксус и сахар, что может быть не самым полезным для здоровья.
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Долгий процесс стерилизации может отпугнуть от желания сохранять огурцы на зиму. Но по "Бабушкиным рецептам" можно приготовить маринованные огурцы без использования сахара и уксуса, и это будет довольно просто и быстро. Попробуем?
Вот рецепт приготовления маринованных огурцов на одну литровую банку:
Ингредиенты:
- половина листа хрена;
- 1 зонтик укропа;
- огурцы (на одну литровую банку);
- 3 листьев смородины;
- 5 листьев вишни;
- ветвь мелиссы;
- 4 зубчика чеснока;
- 6 веточек петрушки;
- 1 чайную ложку лимонной кислоты;
- 2 столовые ложки соли.
Моем огурцы и раскладываем их в глубокий сосуд, заливаем водой и оставляем на несколько часов. Приготовленные огурцы укладываем в банку, а также добавляем туда хрен, укроп, листья смородины и вишни, мелиссу, чеснок и петрушку.
В кастрюлю с водой добавляем соль и доводим до кипения. Заливаем огурцы горячей водой и оставляем под крышкой на 15 минут.
После этого рассол выливаем обратно в кастрюлю и снова доводим до кипения. Затем снова заливаем огурцы рассолом и добавляем лимонную кислоту. Закрываем банку, ненадолго потрясем ее, чтобы растворить кислоту, и переворачиваем крышкой вниз, пока огурцы не остынут.
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