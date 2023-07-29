Як замаринувати огірки без оцту, цукру та стерилізації: найпростіший рецепт на зиму
Мариновані огірки – це улюблена закуска, яку можна додавати до різних страв, таких як салати, супи, сендвічі, а також використовувати для приготування соусів та начинок. Існує безліч рецептів для маринаду, але більшість з них містить оцет та цукор, що може бути не найкориснішим для здоров'я.
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Довгий процес стерилізації також може відлякати від бажання зберігати огірки на зиму. Але за "Бабусиними рецептами" можна приготувати мариновані огірки без використання цукру та оцту, і це буде досить просто та швидко. Спробуємо?
Ось рецепт приготування маринованих огірків на одну літрову банку:
Інгредієнти:
- половина листа хрону;
- 1 парасолька кропу;
- огірки (на одну літрову банку);
- 3 листи смородини;
- 5 листів вишні;
- гілку меліси;
- 4 зубчики часнику;
- 6 гілочок петрушки;
- 1 чайну ложку лимонної кислоти;
- 2 столові ложки солі.
Миємо огірки та розкладаємо їх у глибоку посудину, заливаємо водою і залишаємо на кілька годин. Приготовані огірки вкладаємо у банку, а також додаємо туди хрін, кріп, листя смородини та вишні, мелісу, часник та петрушку.
У каструлю з водою додаємо сіль і доводимо до кипіння. Заливаємо огірки гарячою водою і залишаємо під кришкою на 15 хвилин.
Після цього розсіл виливаємо назад у каструлю і знову доводимо до кипіння. Потім знову заливаємо огірки розсолом і додаємо лимонну кислоту. Закриваємо банку, ненадовго потрусимо її, щоб розчинити кислоту, і перевертаємо кришкою вниз, доки огірки не остигнуть.
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