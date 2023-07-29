Как замариновать огурцы без уксуса, сахара и стерилизации: самый простой рецепт на зиму

Маринованные огурцы – это любимая закуска, которую можно добавлять в различные блюда, такие как салаты, супы, сэндвичи, а также использовать для приготовления соусов и начинок. Существует множество рецептов маринада, но большинство из них содержит уксус и сахар, что может быть не самым полезным для здоровья.

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Долгий процесс стерилизации может отпугнуть от желания сохранять огурцы на зиму. Но по "Бабушкиным рецептам" можно приготовить маринованные огурцы без использования сахара и уксуса, и это будет довольно просто и быстро. Попробуем?

Вот рецепт приготовления маринованных огурцов на одну литровую банку:

Ингредиенты:

половина листа хрена;

1 зонтик укропа;

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огурцы (на одну литровую банку);

3 листьев смородины;

5 листьев вишни;

ветвь мелиссы;

4 зубчика чеснока;

6 веточек петрушки;

1 чайную ложку лимонной кислоты;

2 столовые ложки соли.

Моем огурцы и раскладываем их в глубокий сосуд, заливаем водой и оставляем на несколько часов. Приготовленные огурцы укладываем в банку, а также добавляем туда хрен, укроп, листья смородины и вишни, мелиссу, чеснок и петрушку.

В кастрюлю с водой добавляем соль и доводим до кипения. Заливаем огурцы горячей водой и оставляем под крышкой на 15 минут.

После этого рассол выливаем обратно в кастрюлю и снова доводим до кипения. Затем снова заливаем огурцы рассолом и добавляем лимонную кислоту. Закрываем банку, ненадолго потрясем ее, чтобы растворить кислоту, и переворачиваем крышкой вниз, пока огурцы не остынут.

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