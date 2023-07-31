Как замариновать огурцы пикули на зиму: необычный рецепт

Лето – время для консервации, а для многих хозяек это становится своеобразным хобби, помогающим отвлечься от тревожных новостей и депрессивных мыслей, особенно во время войны. Если вы сделали несколько банок огурцов с приправой карри, возможно, попробуйте закрыть консервацию с куркумой и горчицей. Наш рецепт огурцов пикули поможет вам сделать это легко и быстро.

Читайте также: Сырая аджика из трех ингредиентов: 5 минут и готово

Огурцы пикули – это очень пряные, кисло-сладкие огурцы, которые часто добавляют в бутерброды, салаты, бургеры и домашнюю шаурму, пишет Апостроф.

Ингредиенты:

Огурцы (1 кг)

Лук (2-3 шт.)

Соль (3 ст. л.)

Ингредиенты для маринада:

Сахар (270 г)

Уксус 9% (300 мл)

Горчица в зернах (1 ч. л.)

Куркума (1/2 ч. л.)

Черный перец (0,5 ч. л.)

Душистый перец горошком (5 шт.)

Лавровый лист (1 шт.)

Приготовление:

Промойте огурцы в проточной воде от пыли и грязи. Можно их нарезать с помощью фигурного ножа или на терке. Выложите огурцы в глубокую посуду, добавьте соль, тщательно перемешайте и оставьте на 1 час. Затем промойте огурцы отфильтрованной водой и отбросьте их на дуршлаг. Очистите лук от шелухи и нарежьте полукольцами. Готовьте маринад: в кастрюлю вылейте уксус, добавьте сахар, горчицу в зернах, куркуму, черный и душистый перец горошком, лавровый лист. Ставьте все на плиту, ждите, пока закипит, добавьте нарезанный лук. После закипания варите около 2 минут, затем добавьте огурцы и варите все вместе еще 5-7 минут. Разложите огурцы пикули в стерилизованные банки, сверху залейте кипящим маринадом. Закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте пледом или одеялом на 12 часов или в сутки, пока они не остынут. Затем уберите в темное прохладное место к зиме.

Предлагаем узнать, как закрыть огурцы на зиму с виноградом вместо уксуса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!