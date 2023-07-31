Як замаринувати огірки пікулі на зиму: незвичний рецепт

Літо – час для консервації, а для багатьох господинь це стає своєрідним хобі, яке допомагає відволіктися від тривожних новин і депресивних думок, особливо під час війни. Якщо ви вже зробили декілька банок огірків із приправою карі, можливо, спробуйте закрити консервацію з куркумою та гірчицею. Наш рецепт огірків пікулі допоможе вам зробити це легко і швидко.

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Огірки пікулі – це дуже пряні, кисло-солодкі огірки, які часто додають у бутерброди, салати, бургери та домашню шаурму, пише Апостроф.

Інгредієнти:

Огірки (1 кг)

Цибуля (2-3 шт.)

Сіль (3 ст. л.)

Інгредієнти для маринаду:

Цукор (270 г)

Оцет 9% (300 мл)

Гірчиця у зернах (1 ч. л.)

Куркума (1/2 ч. л.)

Чорний перець (0,5 ч. л.)

Запашний перець горошком (5 шт.)

Лавровий лист (1 шт.)

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Приготування:

Промийте огірки в проточній воді від пилу та бруду. Можна нарізати їх за допомогою фігурного ножа або на тертці. Викладіть огірки у глибокий посуд, додайте сіль, ретельно перемішайте і залиште на 1 годину. Потім промийте огірки відфільтрованою водою і відкиньте їх на друшляк. Очистіть цибулю від лушпиння і наріжте півкільцями. Готуйте маринад: у каструлю вилийте оцет, додайте цукор, гірчицю в зернах, куркуму, чорний та запашний перець горошком, лавровий лист. Ставте все на плиту, чекайте, поки закипить, додайте нарізану цибулю. Після закипання варіть приблизно 2 хвилини, потім додайте огірки і варіть все разом ще 5-7 хвилин. Розкладіть огірки пікулі в стерилізовані банки, зверху залийте киплячим маринадом. Закрийте кришками і переверніть догори дном. Укутайте пледом або ковдрою на 12 годин або на добу, доки вони не охолонуть. Потім приберіть в темне прохолодне місце до зими.

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