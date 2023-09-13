Как замариновать зеленые помидоры на зиму: простой рецепт

Для многих женщин приготовление консервов стало своеобразным хобби, которое помогает им отвлечься от тревожных новостей и депрессивных мыслей, особенно важно во время военных времен.

Если вы уже сделали несколько банок пикантных зеленых помидоров по-грузински, то в этот раз попробуйте замариновать их вместе с чесноком и морковью по простому рецепту от theLime.

Читайте также: Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт

Ингредиенты:

Зеленые помидоры

Морковь

Чеснок

Укроп

Ингредиенты для маринада:

Вода (5 литров)

Лавровый лист (3 штуки)

Черный перец горошком (10-12 штук)

Сахар (2 столовые ложки)

Уксус (2 столовые ложки)

Соль (1 столовая ложка)

Приготовление:

Очистите чеснок от шелухи и нарежьте его на тонкие кружочки. Промойте морковь под проточной водой, очистите и нарежьте ее на кружочки. Возьмите 1-литровые банки, тщательно вымойте их и дайте высохнуть. На дно каждой банки уложите веточку укропа, лавровый лист и добавьте несколько горошин черного перца. Разрежьте каждый зеленый помидор пополам, но не до конца. Внутрь каждого помидора положите тонкие ломтики чеснока и моркови. Фаршируйте все помидоры таким образом и вложите их плотно в банки. Подготовьте маринад. В большой кастрюле разогрейте 5 литров воды и добавьте 2 столовых ложки сахара, 1 столовую ложку каменной соли и 2 столовых ложки уксуса. Доведите до кипения. Этого количества маринада будет достаточно для 10 банок помидоров. Налейте подготовленный маринад в каждую банку с помидорами и накройте их, но не закрывайте герметично крышками. Для стерилизации подготовки поставьте большую кастрюлю на плиту, положите полотенце на дно. Разместите банки с зелеными помидорами в кастрюле и залейте водой до уровня плеч банок. Стерилизуйте около 20 минут после закипания воды. Осторожно извлеките банки, чтобы не обжечься, и закройте их с помощью закачивающего ключа. Переверните их днищем вверх и оставьте до полного охлаждения. Затем храните консервацию в прохладном месте до зимы.

Предлагаем узнать, как закрыть огурцы на зиму с виноградом вместо уксуса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!