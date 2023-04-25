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Как замаскировать запах сигарет: действенные советы

Игорь Романько

Как убрать запах сигарет после курения

Сложный выбор – бросить курить или оставаться при привычке, которая не только вредна, но и неприятна для окружающих. Если вы относитесь к числу людей, которые еще не готовы полностью избавиться от этой зависимости, но хотели бы уменьшить ее негативное влияние, узнайте о некоторых лайфхаках, которые помогут устранить запах сигарет.

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Как избавиться от запаха сигарет из рук:

  • Вымойте руки с мылом и холодной водой;
  • Протрите руки влажными салфетками с сильным ароматом. Не забудьте о коже лица;
  • Используйте антисептический гель для рук, но затем увлажните кожу;
  • Попробуйте крем для курильщиков или разотрите лимонную или апельсиновую корку;
  • Вымойте руки кофейной гущей.

Как избавиться от запаха сигарет из одежды:

  • Налейте крупную кастрюлю или таз кипятка и добавьте 2-3 столовых ложки уксуса;
  • Развесьте вещи над емкостью на несколько часов;
  • Просушите вещи на открытом воздухе.

Еще один вариант:

  • Смешайте воду и уксус из расчета 1:3;
  • Смочите губку в растворе и протрите одежду;
  • Проветрите одежду.

Как избавиться от запаха сигарет из волос:

  • Обрызгайте расческу туалетной водой и причешите волосы.
  • Если у вас немного времени, просто используйте сухой шампунь для волос.

Как забрать запах сигарет изо рта:

  • Съесть частицу лимона, апельсина, грейпфрута, ломтик жесткого яблока или моркови;
  • Выпить крепкого чая (черного или зеленого) или кофе;
  • Пожевать кофейное зернышко;
  • Пожевать гвоздику или лавровый лист. Однако вкус этих специй может не понравиться всем;
  • Заварить с имбирем чай или пожевать засахаренный ломтик имбиря. Имбирь помогает от запаха и также обладает полезными свойствами для здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от характерного запаха во время приготовления рыбных блюд.

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