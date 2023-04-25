Как замаскировать запах сигарет: действенные советы
Сложный выбор – бросить курить или оставаться при привычке, которая не только вредна, но и неприятна для окружающих. Если вы относитесь к числу людей, которые еще не готовы полностью избавиться от этой зависимости, но хотели бы уменьшить ее негативное влияние, узнайте о некоторых лайфхаках, которые помогут устранить запах сигарет.
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Как избавиться от запаха сигарет из рук:
- Вымойте руки с мылом и холодной водой;
- Протрите руки влажными салфетками с сильным ароматом. Не забудьте о коже лица;
- Используйте антисептический гель для рук, но затем увлажните кожу;
- Попробуйте крем для курильщиков или разотрите лимонную или апельсиновую корку;
- Вымойте руки кофейной гущей.
Как избавиться от запаха сигарет из одежды:
- Налейте крупную кастрюлю или таз кипятка и добавьте 2-3 столовых ложки уксуса;
- Развесьте вещи над емкостью на несколько часов;
- Просушите вещи на открытом воздухе.
Еще один вариант:
- Смешайте воду и уксус из расчета 1:3;
- Смочите губку в растворе и протрите одежду;
- Проветрите одежду.
Как избавиться от запаха сигарет из волос:
- Обрызгайте расческу туалетной водой и причешите волосы.
- Если у вас немного времени, просто используйте сухой шампунь для волос.
Как забрать запах сигарет изо рта:
- Съесть частицу лимона, апельсина, грейпфрута, ломтик жесткого яблока или моркови;
- Выпить крепкого чая (черного или зеленого) или кофе;
- Пожевать кофейное зернышко;
- Пожевать гвоздику или лавровый лист. Однако вкус этих специй может не понравиться всем;
- Заварить с имбирем чай или пожевать засахаренный ломтик имбиря. Имбирь помогает от запаха и также обладает полезными свойствами для здоровья.
Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от характерного запаха во время приготовления рыбных блюд.
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