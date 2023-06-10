Как заморозить клубнику, чтобы она сохранила свои полезные свойства

Клубника – очень нежная ягода, поэтому, если вы хотите максимально сохранить ее вкус и полезные свойства, следуйте нашим советам по ее правильной заморозке.

Читайте также: Будет свежим долго: зачем и как правильно замораживать хлеб

После заморозки клубника обычно теряет форму и становится очень мягкой. Также, если заморозка была неправильной, она может стать водянистой, хотя это не повлияет на результат, если вы собираетесь приготовить из нее смузи или десерт.

Как правильно заморозить клубнику

Ягоду помойте, почистите от хвостиков и обсушите. Если клубника очень большая – порежьте ее. Разложите ягоды на подносе и отправьте в морозилку. Через несколько часов выньте замороженные ягоды и переложите в зип-пакеты, предварительно выпустив из них воздух. Клубника может храниться в морозилке до полугода.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя замораживать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !