Як заморозити полуницю, щоб вона зберегла свої корисні властивості

Полуниця – дуже ніжна ягода, тому, якщо ви хочете максимально зберегти її смак та корисні властивості, дотримуйтесь наших порад щодо її правильної заморозки.

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Після заморозки полуниця зазвичай втрачає форму та стає дуже м’якою. Також, якщо заморозка була неправильною, вона може стати водянистою, хоча це не вплине на результат, якщо ви збираєтесь приготувати з неї смузі чи десерт.

Як правильно заморозити полуницю

Ягоду помийте, почистіть від хвостиків та обсушіть. Якщо полуниця дуже велика – поріжте її. Розкладіть ягоди на підносі та відправте до морозилки. За кілька годин витягніть заморожені ягоди та перекладіть у зіп-пакети, попередньо випустивши з них повітря. Полуниця може зберігатися в морозилці до півроку.

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