Названі продукти, які у жодному разі не можна заморожувати

Заморожування є популярним методом зберігання продуктів, який дозволяє продовжити їх тривалість зберігання та дозволяє зберегти багато корисних поживних речовин.

Зазвичай заморожують продукти, які швидко псуються та роблять заморожені заготовки на зиму. Однак, як з'ясувалося, деякі продукти не варто піддавати замороженню, оскільки це лише зіпсує їх.

Наприклад, сири з низьким вмістом жиру: після заморожування такі продукти можуть розсипатися та втратити текстуру.

Огірки та свіжа зелень, такі як салат, базилік або кріп, мають велику кількість води, і під впливом низьких температур вони можуть липкими або втратити свіжість.

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Не рекомендується заморожувати яйця у шкарлупі, оскільки вони можуть тріскатися під час заморожування. Однак, ви можете розбити яйця та заморозити білки та жовтки окремо.

Майонез має структуру, яка може змінитися під впливом низьких температур. Після заморожування майонез може "потекти" або втратити свою консистенцію.

Фрукти та овочі з високим вмістом води такі як кавуни, чи апельсини можуть стати водянистими після заморожування.

Молоко та йогурти після заморожування теж можуть зіпсуватися. Рекомендується використовувати ці продукти поки вони свіжі й зберігати просто у холоді.

Заморожені макарони теж не краща ідея – після розморожування вони зазвичай стають м’якими та несмачними.

М'ясо, яке вже було розмороженим, теж не варто знову класти у морозилку. При повторному замороженні на ньому можуть множитися бактерії, які утворилися під час процесу розморожування.

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