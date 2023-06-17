Как заморозить овощи на зиму для приготовления первых блюд: пошаговая инструкция
Как заморозить овощи на зиму для приготовления первых блюд: пошаговая инструкция
Заморозка позволяет сохранить все полезные свойства овощей и фруктов и наслаждаться их вкусом в любое время. Как правильно заморозить овощи, подскажет UaPortal.
Какие овощи и фрукты можно замораживать
Плоды должны быть спелыми, невредимыми и максимально свежими. Для заморозки подходят:
- Зелень и корень петрушки – для супов, соусов и т.д. Помойте зелень и корень петрушки, подсушите их, мелко нашинкуйте и разложите в пластиковые контейнеры.
- Зеленый молодой укроп. Подготовка к заморозке такая же, как у зелени.
- Корень сельдерея. Нарежьте длинными слайсами и положите в контейнер. Предварительно промойте и почистите.
- Лук-порей. Очистите от верхних слоев и нарежьте ломтики перед заморозкой.
- Молодая спаржевая фасоль. Обрезать концы фасоли и нарезать крупными кусками.
- Брокколи и цветная капуста. Помойте, разберите и более мелкие соцветия и заморозьте.
- Морковь. Вымойте, очистите и нарежьте.
Полезные советы для заморозки овощей
- Перед заморозкой закупите специальные контейнеры или пакеты из крепкого полиэтилена.
- Подписывайте каждый пакет с замороженным продуктом и указывайте дату изготовления.
- Перед заморозкой обязательно мойте и высушите овощи.
Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму
Замороженные смеси
Чтобы облегчить приготовление первых блюд, сделайте овощные смеси.
- на борщ – нарежьте соломкой или натрите красную свеклу, морковь, петрушку, сельдерей и белокочанную капусту и зеленую фасоль;
- на лечо или овощное рагу – измельчите молодые кабачки, помидоры, болгарский перец.
- на суп – собирайте смесь в зависимости от состава.
- для салата – измельчите брокколи, морковь, зеленый горошек, молодую спаржевую фасоль, стебли сельдерея, корневую петрушку, цветную или белокочанную капусту;
Напомним, мы уже писали, как сохранить черешню до зимы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !