Как защитить кожу рук при работе на огороде: советы от дерматологов

При работе на огороде важно помнить, что растения могут быть вредны для вашей кожи, начиная от их сока и заканчивая ветвями или колючками. Врачи напоминают, что контакт с некоторыми растениями может вызвать аллергическую реакцию кожи. Лучший способ уберечь себя – носить защитную одежду.

При работе с растениями дерматологи рекомендуют носить:

Перчатки

Рубашку с длинными рукавами

Длинные штаны

Носки

Обувь, полностью закрывающая ноги.

Также важно помнить о защите от солнца – носите шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки во время пребывания на улице.

Используйте солнцезащитный крем для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Наносите его на всю открытую кожу, включая лицо, шею и уши. Возобновляйте защиту каждые 2 часа, чтобы предотвратить солнечные ожоги, рак кожи и преждевременное старение.

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Врачи рекомендуют избегать занятий садоводством в часы наибольшей солнечной активности с 10 утра до 2 часов дня. Если вам приходится работать в этот период, старайтесь оставаться в тени, что также снизит риск перегрева. Не забывайте пить достаточное количество воды и делать перекусы.

Кроме того, врачи советуют не забывать о насекомых, которые активизируются с повышением температуры. Находясь на открытом воздухе, наносите на одежду средство от насекомых. После работы проверяйте себя от головы до пяток на наличие клещей. После окончания садоводства особое внимание уделите промежуткам между пальцами ног, линии роста волос и подмышкам.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите свою безопасность, сохраните здоровье и красоту кожи, и с удовольствием насладитесь процессом садоводства.

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