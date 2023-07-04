Как защитить семена и луковицы цветов от вредителей с помощью одного аптечного средства

Как отпугнуть мышей и других вредителей от семян и луковиц цветов

Когда грызунам не хватает пищи, они часто нападают на луковицы цветов, таких как лилии, тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, крокусы, ирисы. Это может привести к тому, что весной эти цветы просто не смогут прорасти.

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Чтобы оградить луковицы цветов от мышей и крыс, а также от заболеваний растений, предлагаем простой, доступный и эффективный метод.

Одним из таких способов является использование обычной "копеечной" мази Вишневского. Эта мазь имеет сильный и характерный запах, отпугивающий всех грызунов.

Для применения этого метода бальзамический линимент нужно развести теплой водой до консистенции сметаны. Затем полученной смесью нужно обмазать луковицы со всех сторон перед их посадкой.

Благодаря запаху мази, она отпугивает всех грызунов, предотвращая их приступы на луковицы цветов. Кроме того, это средство антисептическое и помогает защитить растения от заболеваний.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

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