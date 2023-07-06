Как засолить огурцы, чтобы они не стали мягкими

Соленые и хрустящие огурцы закрыть на зиму может быть просто, если знать несколько уловок. Благодаря нехитрым советам ваши огурцы будут хрустящими и вкусными.

Хозяйке часто добавляют при консервировании огурцов чеснок, однако именно он, точнее его значительное количество, может привести к тому, что огурцы размякнут. Этот ингредиент при консервировании огурцов нужен, однако его нужно класть в соответствии с рецептом, по которому вы готовите.

А хрустящие огурцы придадут листья хрена, или корни этого растения.

Предлагаем простой рецепт невероятно вкусных соленых огурцов, которые укладываются в банки под капроновую крышку. Они могут храниться в амбаре или погребе до полугода.

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Вам нужны стерилизованные трехлитровые банки, капроновые крышки, огурцы и всевозможные приправы.

Рассол должен быть таким: на литр холодной воды нужно взять 2 неполных столовых ложки соли.

На дно трехлитровой банки нужно выложить 2 листа хрена, 2 соцветия укропа, 3 зубчика чеснока, 6-7 листочков вишни и столько же смородины. Затем моете огурцы и укладываете их в банку и заливаете рассолом. Банку нужно накрыть капроновой крышкой и осторожно встряхнуть, чтобы ингредиенты размешались.

Затем банки с огурцами следует поставить в темное прохладное место на 2-3 суток. Периодически переворачивайте банки и стряхивайте.

Когда вы увидите, что крышка сдулась, огурцы начали бродить. Нужно снять крышки с банок и оставить так на сутки. Затем снова накройте банки крышками и перенесите в амбар или к погребу, где вы храните консервацию.

Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.

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