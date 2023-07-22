Что сделать летом, чтобы хризантемы пешком цвели: советы садоводов

Хризантема – цветок, проявляющий свою красоту особенно ярко в течение осенних дней. Для обеспечения длительного и пышного цветения хризантем необходимо регулярно поливать растения и вносить удобрения летом.

Для подкормки хризантем используют удобрения несколько раз в течение сезона. Для стимуляции роста применяют коровяк и птичий помет, обогащающий почву азотом. Зола добавляется для укрепления листьев и корневой системы, поскольку содержит калий и фосфор.

Мочевина помогает укрепить молодые побеги. В период бутонизации рекомендуется использовать смесь коровяка с суперфосфатом, чтобы обеспечить растение необходимым калием. Чтобы ускорить цветение клумбы, цветы подкармливают настоем из крапивы и одуванчика.

Среди различных вариантов подкормки хризантем летом самым популярным и эффективным является крапивный настой.

Для приготовления настоя из крапивы необходимо измельчить ее и сложить в ведро. Объем зелени должен заполнять емкость примерно на ⅔ части. Затем сверху налейте воду и закройте крышкой, позволяя настаиваться в течение 7-10 дней.

Читайте также: Мгновенно пойдут в рост: как приготовить суперсредство для подкормки огурцов из воды, дрожей и сахара

По желанию к крапиве можно добавить одуванчик, ромашку или пырей, что увеличит эффективность подкормки.

Полученный настой из крапивы следует разбавить водой в соотношении 1 к 10 и применять для подкормки хризантем каждые 2 недели в июле и августе.

Напомним, мы уже писали, как применять йод для подкормки растений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!