Как заставить орхидею цвести неделю: секретный лайфхак

Каждый, кто покупает орхидею, надеется, что это волшебное растение будет радовать его пышным цветением. Но иногда случается так, что этот прекрасный цветок отказывается раскрывать свои почки.

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Опытные садоводы знают, что в таких случаях орхидея нуждается в помощи. Обычно они рекомендуют использовать разнообразные удобрения и стимуляторы цветения, но этот подход не всегда дает гарантированный результат. Однако существует проверенный метод, помогающий обеспечить расцветку цветочных стеблей.

Что нужно сделать, чтобы орхидея расцвела

Если даже после использования цитокининовой пасты растение не начинает цвести, рекомендуется пробовать такой метод. Его принцип достаточно прост.

Поместите орхидею в горячую воду, температура которой составляет 35 градусов и оставьте ее там на пол часа. Важно, чтобы горшки, в которых расположены орхидеи, имели отверстия для дренажа.

Эту функцию можно выполнить, используя глубочайший пластмассовый лоток. Просто налейте горячую воду в лоток и поместите цветочные горшки на его дно. Через неделю вы заметите чудо – орхидеи начнут формировать цветочные стрелки.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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