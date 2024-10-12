Какая категория людей может выйти на пенсию на 5-10 лет раньше

Возраст ухода на пенсию может быть уменьшен на 5-10 лет или даже больше, в зависимости от специфики работы. Это касается не только горняков и металлургов, но и многих других профессий. Об этом пишет 24 tv.ua.

Категории работников, имеющих право на льготный выход на пенсию

Перечни льготных профессий и вредоносных производств утверждались разными постановлениями на протяжении многих лет. Эти списки включают тысячи пунктов, включая многочисленные отрасли промышленности и сотни должностей в соответствующих областях.

Например, металлурги и шахтеры имеют особые условия пенсионного обеспечения – они могут выйти на пенсию независимо от возраста, если имеют не менее 25 лет стажа по списку №1. То есть, приступив к работе в горячем цехе в 18 лет, можно стать пенсионером уже в 43.

Важно! Следует учитывать списки, действовавшие в период работы человека. Профессия, ранее считавшаяся льготной, может уже не входить в новые перечни, или наоборот.

Есть также список профессий, для которых достаточно 20 лет стажа, чтобы выйти на пенсию без дополнительных требований. К ним относятся работники очистного забоя, проходчики и сталевары. В таких случаях не требуется аттестация рабочего места.

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СПИСОК №1

Работникам из списка №1 пенсию назначают в 50 лет. На выплаты имеют право:

мужчины с минимум 25 годами общего стажа, из которых 10 лет – льготного;

женщины с 20 годами общего стажа, из которых 7,5 лет – льготного.

Примечание: Если льготный стаж меньше указанного, но не менее половины необходимого, пенсионный возраст может быть снижен на несколько лет.

СПИСОК №2

Для работников из списка №2 пенсию назначают в 55 лет. Раньше выйти на пенсию могут:

мужчины с 30 годами общего стажа и 12,5 лет льготного стажа по списку №2;

женщины с 25 годами общего стажа, из которых минимум 10 лет – льготного.

Дополнительные льготы

Сотрудники подземных работ имеют дополнительную льготу. Даже без 10 лет стажа по списку №1 или 5 лет льготного стажа, они могут выйти на пенсию в 59 лет, если у них хотя бы год подземного стажа. Главное – подтвердить льготный стаж и иметь необходимый стаж работы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

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