Какая категория мужчин имеет право отказаться от принудительной мобилизации: объяснение юриста

Несмотря на действующее военное положение и всеобщую мобилизацию, законодательство Украины определяет группы граждан, которые могут быть призваны к военной службе исключительно добровольно.

Об этом рассказали юристы сервиса " Консультант ". Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", от принудительной мобилизации освобождаются:

Лица, оформившие законное право на отсрочку

Граждане с инвалидностью (могут служить добровольно по положительному заключению ВЛК)

Бывшие военнопленные

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Важно отметить, что женщины пока не подлежат обязательной мобилизации. Однако они имеют возможность добровольно вступить в ряды ВСУ, особенно если имеют специальность, приближенную к военным специальностям.

Все перечисленные категории граждан могут присоединиться к вооруженным силам Украины только по собственному желанию, заключив соответствующий контракт.

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