Какая категория пенсионеров имеет право на дополнительную выплату к пенсии осенью и для этого нужно

Некоторые категории украинских пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты к своим пенсиям. Для получения этих средств необходимо подать заявление.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) напоминает об этой возможности и важности своевременного обращения. Следует заметить, что пенсионеры имеют трехмесячный срок для подачи заявления в ПФУ, иначе рискуют уменьшением выплат. Об этом пишет ЧП.

Эта программа дополнительных выплат направлена на поддержку одиноких пенсионеров, достигших пенсионного возраста и нуждающихся в постороннем уходе.

Размер дополнительных выплат

В 2024 году сумма доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, равную 944 гривнам.

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Процедура оформления доплаты

Для получения этой надбавки необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и предоставить следующие документы:

Заявление на получение доплаты Паспорт Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика Медицинское заключение от врачебной комиссии, подтверждающее потребность в регулярном постороннем уходе Справка из ПФУ об отсутствии других доплат по уходу за пенсией

Своевременное представление этих документов поможет пенсионерам получить дополнительную финансовую поддержку от государства.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

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