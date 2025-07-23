Какая категория пенсионеров имеет право на минимальную выплату и как ее оформить

В 2025 году в Украине отдельным категориям граждан государство гарантирует минимальную пенсионную выплату на уровне примерно 3,76 тыс. грн. В Пенсионном фонде объяснили, в каких условиях назначаются такие суммы.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Для выхода в 63 года — не менее 22 лет стажа, а в 65 лет — от 15 лет. Если лицо не имеет достаточного стажа для выхода на пенсию в 60 лет, оно может сделать это позже, соблюдая требования по возрасту и стажу. Об этом сообщает ПФУ.

В 2025 году минимальные выплаты в размере 3,76 тыс. грн предусмотрены для неработающих пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих необходимую продолжительность страхового стажа — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Также такая сумма гарантируется гражданам в возрасте от 80 лет, если у мужчины 25 лет стажа, а женщина — 20.

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Кроме того, в 2025 году будут действовать и другие минимальные размеры пенсий. В частности, пенсионеры в возрасте 70-80 лет со стажем 35 и 30 лет соответственно для мужчин и женщин будут получать не менее 3,6 тыс. грн. Для лиц, которым исполнилось 70 лет, размер минимальной пенсии рассчитывается пропорционально стажу, исходя из базовой суммы в 3,32 тыс. грн. Тем, кто в возрасте 75–80 лет имеет не менее 25 лет стажа (для мужчин) и 20 лет (для женщин), предусмотрена выплата не менее 3,61 тыс. грн. В общей сложности для неработающих пенсионеров в 2025 году минимальная пенсия будет составлять около 3 тыс. грн.

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