Какая категория пенсионеров может получить бесплатную путевку в санаторий

Санаторное оздоровление в Украине сегодня обходится недешево и не каждый пенсионер может себе его позволить. В то же время, для отдельных категорий пожилых людей государство предусмотрело возможность получить путевки за государственные средства.

О том, кто имеет право на такую помощь в 2025 году и как ее оформить, рассказала юрист Ольга Брус в комментарии для УНИАН. Ранее в госбюджете предполагались средства на оздоровление пенсионеров, имеющих льготный статус.

К ним относились люди с инвалидностью, лица, получившие инвалидность в результате войны, ветераны и участники боевых действий, а также пенсионеры, награжденные государственными наградами. Однако с 2023 года финансирование для большинства таких категорий было прекращено. В 2025 году право на безвозмездную санаторную путевку сохранили только вернувшиеся из плена пенсионеры.

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Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в ЦНАП с соответствующим заявлением. К ней необходимо добавить копии паспорта и идентификационного кода, документ, подтверждающий пребывание в плену, а также медицинское заключение семейного врача с указанием необходимого лечения.

Помимо санаторного оздоровления пенсионеры также могут пройти бесплатную реабилитацию в медицинских учреждениях, сотрудничающих с Национальной службой здоровья Украины. Для этого достаточно получить электронное направление от своего врача и обратиться в соответствующее заведение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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