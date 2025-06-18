Какая категория пенсионеров может получить доплату в размере 300 гривен в июле: ответ ПФУ

Начиная с июля некоторые пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии — около 300 гривен ежемесячно. Это касается граждан, имеющих статус Почетного донора Украины.

Об этом идет речь на странице главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Прибавка предусмотрена для тех, кто за годы донорства сдал не менее 40 доз крови, 60 доз плазмы методом афереза или 40 доз клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов или лейкоцитов), также полученных с помощью афереза. Право на эту доплату имеют также лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР".

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Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление, удостоверяющий личность документ, идентификационный код и подтверждение статуса почетного донора. Последний документ можно скачать через личный кабинет на вебпортале ПФУ.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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