Какая категория пенсионеров получит доплату к пенсии в сентябре: ответ ПФУ

Многие пенсионеры могут рассчитывать на увеличение своих пенсионных выплат уже в ноябре. Это связано с автоматическим начислением возрастных надбавок.

Право на возрастную надбавку имеют пенсионеры, которые достигнут определенного возраста (70, 75 или 80 лет) в течение ноября. Эта доплата назначается автоматически без дополнительного заявления от пенсионера. Об этомпишет 24 tv.ua.

Как узнать размер надбавки?

Размер возрастной надбавки зависит от возраста пенсионера и устанавливается законодательством. Точный размер доплаты можно узнать в территориальном управлении Пенсионного фонда или у пенсионного администратора.

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Помимо возрастных надбавок существуют и другие возможности увеличить размер пенсии. Пенсионеры могут претендовать на:

Прибавки за стаж: Для тех, кто имеет значительный трудовой стаж.

Для тех, кто имеет значительный трудовой стаж. Доплаты за содержание детей: Если пенсионер имеет на иждивении несовершеннолетних детей.

Если пенсионер имеет на иждивении несовершеннолетних детей. Индексацию пенсий: Регулярное повышение пенсий по индексу инфляции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

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