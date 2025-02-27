Какая категория пенсионеров получит две выплаты в марте: подробности

В марте 2025 года некоторые украинцы смогут получить сразу две пенсионные выплаты. Согласно законодательству такая возможность предусмотрена только для уязвимых категорий населения.

Кто сможет получить две пенсии?

Право на две пенсии имеют граждане, которым установлена группа инвалидности. Они могут получать как обычную пенсию по возрасту, так и дополнительную выплату по инвалидности. Об этом говорится в объяснении пресс-службы одного из Департаментов соцзащиты населения.

В 2025 году размер этих выплат останется на уровне предыдущего года. В частности, лица с инвалидностью с детства имеют право на следующие суммы:

Первая группа – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2025 году – 2,36 тыс. грн).

– 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2025 году – 2,36 тыс. грн). Вторая группа – 80% от прожиточного минимума.

– 80% от прожиточного минимума. Третья группа – 60% от прожиточного минимума.

– 60% от прожиточного минимума. Дети с инвалидностью до 18 лет – 70% от прожиточного минимума.

Кроме того, вторую пенсию в марте могут оформить лица с инвалидностью в случае потери кормильца.

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Требования к страховому стажу

Для получения пенсии по инвалидности необходим определенный страховой стаж, который зависит от возраста и группы инвалидности:

Первая и вторая группа – от 1 до 10 лет стажа.

– от 1 до 10 лет стажа. Третья группа – от 1 до 14 лет стажа.

Чтобы определить свой страховой стаж и оформить выплаты, гражданам следует обратиться в Пенсионный фонд или отделение соцзащиты.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получить пособие до 3 тысяч долларов.

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