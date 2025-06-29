Какая категория украинских пенсионеров получит прибавку в размере 570 гривен

Пока часть пенсионеров в августе получит доплату в размере 3 100 грн, хотя в этом году повышения пенсий в Украине больше не планируется, некоторые пенсионеры могут рассчитывать на возрастные надбавки. Наименьшая доплата – 300 грн – предусмотрена для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет.

Для достигших 75-79 лет сумма надбавки составляет 456 грн, а для пенсионеров от 80 лет и старше — 570 грн. Об этом пишет профильное издание "На пенсии".

Выплата доплаты начинается не с начала месяца, а со дня, следующего за днем рождения. К примеру, если человек празднует 70-летие 15 июня, то за этот месяц ему насчитают половину доплаты — 150 грн, а с июля уже полную сумму.

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Следует помнить, что эти надбавки заменяют друг друга. То есть, когда пенсионеру исполняется 75 лет, доплата увеличивается с 300 до 456 грн, а фактическое повышение составляет 156 грн, а не всю сумму.

Доплаты не получат пенсии, превышающие 10 340,30 грн. Для других Пенсионный фонд начисляет надбавки автоматически без необходимости подавать заявление.

В то же время, как объясняет пенсионный эксперт Сергей Коробкин, бывают случаи, когда доплата формально назначена, но пенсия фактически не растет. Например, если пенсионер уже получает минимальную пенсию с другими доплатами, то по достижении возраста для возрастной надбавки ее сумму могут компенсировать за счет других надбавок — в результате общая выплата остается без изменений.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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